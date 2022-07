Prognose '22-'23, plaats 3: AA Gent beleefde al een 2022 op kampioenenniveau en mag dus dromen

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KAA Gent, dat na een kwakkelseizoen de puntjes op de i wil zetten.

Vorig seizoen

AA Gent was vorig jaar zeer sterk tegen de grote ploegen. Op weg naar bekerwinst werden Club Brugge én Anderlecht verslagen, en ook in de competitie waren de Buffalo's de gesel van latere kampioen blauw-zwart.

In Europa werd overwinterd, waardoor Gent van alle teams veruit het meeste wedstrijden speelde. Dat leidde uiteindelijk naar bekerwinst en opnieuw nipt geen play-off 1, al waren de resultaten in 2022 die van een kampioenenploeg inclusief winst in de . Op dat elan willen ze nu verder raken.

Transfers

De Buffalo's ontdeden zich vooral al van heel wat overbodige spelers. Malede, Operi en Bolat vertrokken transfervrij, Chakvetadze en Bruno werden verhuurd en voor Bukari en Bayo werd nog flink gecasht. Er was een plan met Torunarigha, maar die zijn ze (voorlopig) ook nog steeds kwijt.

Aan inkomende zijde is het voorlopig stil gebleven. Met Hugo Cuypers heeft Hein Vanhaezebrouck wel de spits gekregen waar hij expliciet om vroeg, verder blijft het wachten op nog wat extra versterkingen - zeker in de breedte. De jonge Fofana gaat zijn kans krijgen in de A-kern.

Voorbereiding

De voorbereiding van de Buffalo's was wat wisselend. Er was een 6-0 overwinning tegen Dikkelvenne, gevolgd door een zware nederlaag bij Westerlo: 6-2. Voor paniek zorgde dat wel niet - het is voorbereiding vor iets.

Tegen Hajduk Split werd gewonnen (3-0), tegen Aris Saloniki verloren na zware trainingsarbeid op stage: 1-0. Tegen Beveren was er een 2-2 gelijkspel, de galawedstrijd tegen het Midtjylland van Priske werd 2-1 gewonnen. Afgelopen weekend was er de Supercup tegen Club Brugge.

Prognose

Hein Vanhaezebrouck heeft een plan met dit AA Gent. Doordat de Buffalo's deze keer zeker zijn van een Europese poulefase met de bekerwinst hoeven ze niet al te vroeg in het seizoen al meteen voor grote belasting te zorgen.

Dat kan - zeker gezien het afgelopen seizoen en gezien het een WK-jaar is - zeker voor een extra push zorgen in de resultaten die de Buffalo's kunnen en willen neerzetten. Veel zaken liepen afgelopen seizoen al goed, nu is het tijd om te oogsten. Kietelen aan de absolute top, zeker play-off 1 halen en wie weet dromen van een tochtje op de Gentse wateren. Het zou zomaar kunnen, al is de concurrentie groot.

