Nieuweling KV Mechelen is er klaar voor: "Alderweireld? Dat is een tegenstander zoals een ander"

Julien Ngoy is klaar om de grote schoenen van Hugo Cuypers te gaan opvullen bij KV Mechelen. De nieuwe spits heeft ambities en spreekt die ook uit.

Ngoy heeft al heel wat watertjes doorzwommen en speelde bij Stoke City ook al zes matchen in de Premier League. "Vooral fysiek en op vlak van mentaliteit heb ik daar stappen gezet. Bovendien kreeg ik er de kans om op jonge leeftijd minuten te maken tegen clubs als Arsenal, Chelsea en Manchester United. Dat heeft een enorme impact op mij gehad", zegt hij in HLN.

"Natuurlijk is het een droom om ooit terug te keren naar Engeland, maar alles stap voor stap. Mijn volle focus ligt nu op KV Mechelen. De club eindigde vorig seizoen achtste. We moeten nu hoger mikken. In het voetbal is alles mogelijk. Kijk naar de start van Eupen vorig jaar."

Ngoy zal tegen Antwerp meteen mogen opboksen tegen Toby Alderweireld. "Net als Antwerp zullen we klaar zijn voor de strijd. Ik heb vertrouwen in mijn ploegmaats. Of ik er naar uitkijk om me te meten met een verdediger als Alderweireld? Niet speciaal. Voor mij is dat een tegenstander zoals een andere."