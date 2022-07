SK Beveren leent centrale verdediger een seizoen van ADO Den Haag

In 1A begint de competitie komend weekend al maar de ploegen uit de Challenger Pro League hebben wat meer tijd om zich klaar te stomen. Bij SK Beveren hebben ze vandaag een nieuwe speler aan de kern toegevoegd.

Beveren maakte namelijk bekend dat ze Michael Mulder voor een jaar zullen lenen van Nederlands tweedeklasser ADO Den Haag. Mulder is een 21-jarige verdediger van Nederlands-Israëlische afkomst en speelde bij de jeugd onder meer bij Maccabi Tel Aviv en Ajax. Mulder speelde vorig seizoen regelmatig als titularis bij ADO Den Haag. Beveren en ADO zitten allebei in de portefeuille van Amerikaans investeerder David Blitzer en de Bolt Football Holding.

"We hebben met ADO besproken waar Michael de meeste kans zou krijgen om verder te groeien en na zijn bezoek op de Greedhiel was het duidelijk dat dat bij ons in Beveren moest zijn. We zijn enthousiast over zijn komst en geloven dat hij mee voor stabiliteit in de achterlinie kan zorgen", klinkt het.