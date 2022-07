Voormalige aanvaller Club Brugge kan in Premier League aan de slag blijven: 'Promovendus bereidt bod voor van dertig miljoen'

Emmanuel Dennis (24) stapte vorige zomer voor vier miljoen over van Club Brugge naar Watford. De Nigeriaan kon zijn ploeg niet van degradatie uit de Premier League behoeden, maar speelde zich wel in de kijker.

De grillige aanvaller was in zijn eerste Premier League-seizoen goed voor tien doelpunten en zes assists. De kans dat hij met Watford mee zal degraderen, lijkt dan ook klein.

Al willen The Hornets de volle pot voor Dennis, die nog vier seizoenen onder contract ligt. The Daily Mail laat weten dat Nottingham Forest, dat terug op het hoogste niveau zal uitkomen, van plan is een bod uit te brengen van 29,5 miljoen.

De promovendus ziet het overigens groot, want ook Jesse Lingard staat erg hoog op het verlanglijstje. Daarnaast gaf Forest tijdens deze zomermercato al voor meer dan 80 miljoen uit aan transfersommen.