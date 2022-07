🎥 Darwin Nunez geeft met vierklapper visitekaartje af bij Liverpool: "Doos van Pandora is geopend"

Vorige week verloor Liverpool in een oefenduel met zware 4-0-cijfers van Manchester United. In die wedstrijd kreeg Darwin Nunez (23) de lachers op zijn hand door enkele opgelegde kansen vakkundig te missen. Vannacht toonde de aanwinst hoe het wél moet.

Liverpool won in een oefenduel overtuigend met 0-5 van RB Leipzig. Mo Salah effende vroeg in de wedstrijd het pad, maar pas na de pauze maakten de Reds korte metten met de Duitsers. Liverpool scoorde nog vier keer, telkens via Darwin Nunez.

Liverpool haalde de Uruguayaanse aanvaller voor 75 miljoen weg bij Benfica.

"Mensen denken vaak dat spelers die zoveel geld kosten geen druk voelen... Ze zijn gewone mensen, hoor", benadrukte Jurgen Klopp na afloop. "Dit was een perfecte avond voor hem. Mo (Salah, red.) gunde hem die strafschop, waarna de doos van Pandora geopend was."