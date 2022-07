'Deila is bij zijn keuze bij verdediger terechtgekomen: nieuwe aanvoerder van Standard is bekend'

Eén van de eerste keuzes van Deila als trainer van Standard, was het kiezen van een aanvoerder. Het is bekend wie dat geworden is.

Op zijn persconferentie in aanloop naar de opener van de competitie tegen AA Gent, vertelde Deila al dat hij zijn keuze gemaakt had wat betreft het aanvoerdersband. De Noor wilde geen namen verklappen en eerst zijn spelersgroep inlichten. Dussenne draagt de band La Libre meldt dat de coach dit donderdag gedaan heeft en dat hij in totaal drie kapiteinen heeft aangeduid: Noë Dussenne, Kostas Laifis en Nicolas Raskin. Slechts één van hen kan uiteraard de aanvoerdersband dragen. Dat zal gebeuren door Noë Dussenne. De 29-jarige verdediger begint aan zijn vierde seizoen bij Standard. In augustus 2019 haalden de Rouches hem weg bij Moeskroen. Voordien speelde Dussenne in ons land ook al voor Bergen, Tubeke, Cercle Brugge en AA Gent. Datzelfde Gent is vrijdagavond de tegenstander van Standard tijdens de eerste competitiewedstrijd.





