"Van Bommel bij PSV deed me denken aan Van Gaal: zo zelfzeker, zo arrogant en zo mysterieus"

In HLN blikt analist Marc Degryse vooruit op het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen. De voormalige international stelt zich vragen bij Antwerp. "Heeft Van Bommel geleerd uit zijn periodes bij PSV en Wolfsburg?"

Paul Gheysens haalde met Vincent Janssen en Toby Alderweireld twee stevige én peperdure aanwinsten in huis. Toch kijkt Degryse vooral uit naar de manier waarop Mark van Bommel het zal gaan doen. "Hij werd relatief snel doorgestuurd bij PSV en Wolfsburg. Heeft hij daaruit geleerd en kan hij zich staande houden in een club waar het nooit rustig is?"

"Van Bommel kent het klappen van de zweep, maar is tegelijkertijd ook een speciale persoonlijkheid", gaat Degryse verder. "Vroeger bij PSV was hij zó zelfzeker, zó arrogant en zó mysterieus. Het was er soms over, een beetje de stijl van Louis van Gaal, terwijl hij nog maar net kwam piepen. Hij liep al twee littekens op, dus nu moet het raak zijn. Je kan immers niet blijven teren op je succesvolle spelerscarrière."

Degryse zag Alderweireld donderdag debuteren na amper enkele groepstrainingen. Al is duidelijk dat de Rode Duivel de voorbije weken niet stilzat. "Toby is precies nog wel wat breder geworden in Qatar, hij kan bijna niet meer in de truitjes van Antwerp. Niet te geloven, hij zal veel in de gym hebben gezeten. Toch maar niet in overdrijven, want je wordt daar niet wendbaarder door."