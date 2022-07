🎥 In dit stadion nemen Barcelona en Real Madrid het tegen elkaar op

Om 5:00 morgenochtend vindt de eerste clásico van het seizoen plaats. Niet in Madrid of In Barcelona maar in Las Vegas.

Beide ploegen ondergaan hun voorbereiding in de Verenigde Staten met straks El Clásico op het programma. De wedstrijd waar veel supporters naar uitkijken, ondanks dat het om een oefenpot gaat. Het is uitkijken naar het debuut van nieuwkomer Lewandowski bij Barcelona. Het decor van de eerste clásico is dit prachtig multifunctioneel Allegiant Stadium in Las Vegas. 🏟️ Allegiant Stadium

📍 Las Vegas

🇺🇸 #RMInTheUSA pic.twitter.com/gPjqCpumpk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2022





Volg Real Madrid - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 05:00 (24/07).