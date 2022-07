Atlético Madrid gaat vol voor Rode Duivel om de verdediging te versterken

Volgens Leicester City Xtra heeft Atlético Madrid al meerdere keren een bod neergelegd voor Timothy Castagne, maar voorlopig zonder succes. Leicester City is tot op heden nog niet akkoord gegaan met één van de aanbiedingen.

Castange kwam in de zomer van 2020 over van het Italiaanse Atalanta Bergamo voor een bedrag van om en bij de 21 miljoen euro. De Rode Duivel ligt nog onder contract tot medio 2025 bij Leicester.

🥇|Timothy Castagne is Atletico Madrid’s top target to replace Šime Vrsaljko.



Atleti have made ‘several offers’ for Castagne, but the structure of the deal doesn’t suit the Foxes at this moment in time. @sachatavolieri