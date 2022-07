Het seizoen is nog niet bezig en daar is eerste slechte nieuws al voor Hazard: geblesseerd voor match tegen Barcelona

't Is alsof de duivel ermee gemoeid is. Eden Hazard meldde zich topfit voor de voorbereiding bij Real Madrid, maar blijkbaar is hij iets te diep gegaan. Hij zal waarschijnlijk forfait moeten geven voor de oefenmatch tegen Barcelona.

Hazard wou vlammen dit seizoen, maar dat is niet echt goed begonnen. Volgens de Spaanse media sukkelt hij nu met een spierblessure na een ongelukkig contact op training. De aanvaller zou daardoor de oefenpot tegen Barcelona van zondag missen. Hazard had de fans van Real Madrid beloofd dat dit zijn seizoen zou worden. Na een 15-tal blessures hebben ze daar de echte Eden nog niet gezien. Hopelijk is het slechts een kleine hinderpaal en niet weer het begin van een lijdensweg. ‚ö†ÔłŹ Carvajal y Hazard son duda para el Clásico de Las Vegas



ūüöĎ El lateral sufre un ligero esguince de tobillo y el belga, una sobrecarga muscular



Más info en breve en @diarioas pic.twitter.com/G6qxSx4VDf — | C. A. Forjanes | (@Forjanes_AS) July 22, 2022