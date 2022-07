Jaar van de doorbraak voor deze Standard-speler? "Tot voor kort dacht ik dat het beter zou zijn om te vertrekken"

Met Aron Dönnum haalde Standard vorig seizoen iemand met een handleiding in huis. De Noor kon zich niet doorzetten en werd vorig seizoen zelfs even uitgeleend aan ex-club Valerenga. Dönnum keerde in het tussenseizoen terug naar Sclessin en begon vrijdag doodleuk in de basis.

Weinig mensen gaven nog een stuiver om de kansen van Aron Dönnum bij Standard. Maar de winger deed het vrijdag tegen KAA Gent meer dan behoorlijk. "Eerlijk, ik was verre van zeker dat ik ooit dit shirt nog zou dragen. Eind vorig seizoen dacht ik dat het misschier beter zou zijn om andere oorden op te zoeken, maar dat ligt nu achter mij. Ik wist vorig seizoen niet goed wat verlangd werd van mij. Dat is nu helemaal anders: er is duidelijkheid en ik voel me hier goed. Er is hier veel veranderd", gaf de Noor na afloop aan.

De rehabilitatie van Dönnum is in grote mate te wijten aan Ronny Deila, de Noorse T1 van de Rouches. "Ik ken hem goed en ik hou van zijn manier van voetballen. Het is een coach die zijn spelers vertrouwen geeft, de druk weet weg te houden en plezier in de groep brengt."

Na de vroege uitsluiting van Calut werd Dönnum uitgespeeld als een soort van wingback, die de hele linkerflank voor zijn rekening moest nemen. "Pff, ongelooflijk, het was de eerste keer dat ik als verdediger uitgespeeld werd. Ik heb enorm hard moeten werken, nooit eerder heb ik zo veel moeten verdedigen", besluit een moegestreden Dönnum.