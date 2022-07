Arthur Theate, van "Niet goed genoeg voor 1A" naar 'op weg om voor meer dan 15 miljoen gekocht te worden'

"A thing of quality is in the eye of the beholder", zoals ze in het Engels zo mooi zeggen. 't Is een kwestie van smaak of perspectief. Maar bij Standard zullen ze nu twee jaar later toch wel een vreemde gewaarwording hebben: spijt. Arthur Theate werd er afgeschreven, maar zie nu...

Stade Rennes wil meer dan 15 miljoen euro voor hem neertellen. Twee jaar geleden stond Theate bijna op het punt te stoppen met voetballen. Hij had bij Standard net te horen gekregen dat hij niet goed genoeg was om in 1A te voetballen. Iets waar de jongeman met het sterke karakter het uiteraard niet mee eens was. Hij reed op eigen initiatief naar clubs, liet zijn manager tests regelen en kwam uiteindelijk bij Oostende terecht.

Daar wilden de nieuwe Amerikaanse eigenaars hem wel een kans geven. Er kon uiteraard weinig verkeerd lopen, want hij was transfervrij, jong en als het lukte, kon hij met een meerwaarde verkocht worden. Na twee weken had Alexander Blessin, toenmalig coach van KVO, al gezien wat voor vlees hij in de kuip had. Theate was onverzettelijk op training, zou door een muur lopen en had de fysieke capaciteiten. Blessin liet toen intern optekenen dat hij hem tactisch wel zou bijsturen.

Zo gezegd, zo gedaan. Theate betaalde zijn leergeld in de eerste wedstrijden van het seizoen, maar groeide razendsnel in zijn rol. In die mate dat het duidelijk werd dat hij het volgende seizoen niet meer zou spelen bij de kustploeg. Bologna kwam na twee wedstrijden in het seizoen 2021-2022 aankloppen en zes miljoen later was de deal geregeld. Niet slecht voor een jongen die technisch en tactisch niet goed genoeg zou zijn...

Want zonder tactische kennis kom je als verdediger de Serie A niet in. Eind vorig seizoen werd hij bij de elf beste verdedigers van de Italiaanse eerste klasse gekozen. En nu wil Stade Rennes hem. De nummer 4 van vorig seizoen in de Ligue 1 en dus rechtstreeks geplaatst voor de Europa League. Oostende mag nogmaals langs de kassa passeren. En Standard? Dat blijft met lege handen achter, want zelfs een opleidingsvergoeding zit er niet in...