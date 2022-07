Barça-fans mogen hoop koesteren: "Ik hoop dat het Messi-hoofdstuk nog niet afgelopen is, we proberen moment te vinden om brokken te lijmen"

Het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona bracht in Catalonië een enorme schokgolf met zich mee. Barça wilde de Argentijn houden, terwijl ook Messi geen nood had aan frisse lucht. Door de financiële situatie van de Catalanen moest Messi uiteindelijk tegen wil en dank naar PSG.

In de Franse hoofdstad ligt de inmiddels 35-jarige Messi nog een seizoen onder contract. In een interview met ESPN heeft Barcelona-voorzitter Joan Laporta het openlijk over een eventuele terugkeer van Lionel Messi.

"Als voorzitter moest ik dit doen, maar op menselijk vlak voel ik me schuldig. Ik sta bij hem in het krijt. Maar ik hoop dat het Messi-hoofdstuk bij Barcelona nog niet geschreven is. We zullen een moment zoeken om de brokken te lijmen."

"Maar nogmaals, we moesten deze beslissing nemen omwille van de situatie waarin we waren beland. Messi was alles voor Barcelona, misschien wel de beste speler die ooit voor deze club heeft gespeeld. Persoonlijk kan ik alleen maar Johan Cruijff in datzelfde rijtje plaatsen", besluit Joan Laporta.