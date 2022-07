Genk wint oefenduel tegen Westerlo op een drafje, nieuwkomer Castro treft meteen raak

Racing Genk verloor zondagmiddag na een sterke prestatie op het veld van Club Brugge, later op de dag won Westerlo zijn duel tegen die andere Vereniging uit Brugge.

Terwijl de basispionnen maandag aan hun recuperatie werkten, was het voor de overige kernspelers tijd om matchritme op te doen.

In een oefenwedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo, die achter gesloten deuren werd gespeeld, hadden de Limburgers weinig moeite met de Kemphanen. Met name in de tweede helft duwde Racing Genk het gaspedaal stevig in, wat leidde tot een zware 6-1.

Het was nieuwkomer Nicolas Castro die meteen zijn rekening opende voor Racing Genk. Doelpunten: 15' Castro 1-0, 35' Bernat (strafschop) 1-1, 55' John 2-1, 58' Nemeth 3-1, 68' Toma 4-1, 73' Nemeth 5-1, 88' Toma 6-1.