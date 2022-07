Christian Brüls gefrustreerd door gang van zaken bij STVV: "Heb genoeg laten zien"

De 33-jarige Christian Brüls is niet blij met de manier waarop STVV een mogelijke contractverlenging aanpakt.

Brüls was opnieuw één van de sterkhouders bij STVV, maar de frustraties stijgen momenteel naar een ongekend niveau voor de Oostkantonner.

Hoe de ploeg er dit seizoen uitziet kan hem op dit moment weinig schelen. “Op dit moment ben ik vooral met mezelf bezig. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over mijn contractverlenging. Pas dan kan ik me voor de volle 100 procent focussen”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Brüls heeft nog een contract tot midden volgend jaar. “De gesprekken zijn lopende, maar ik had aangegeven dat ik duidelijkheid wou voor de voorbereiding begon. Intussen is het seizoen al begonnen en is die duidelijkheid er nog niet. Logisch dat dat dan in je hoofd kruipt.”

Bij STVV valt te horen dat er andere dossiers op dit moment dringender aangepakt moeten worden. Brüls zou in de komende wedstrijden zich ook moeten tonen, klinkt het nog.

“Ach, de club weet wat ze aan mij heeft en omgekeerd geldt hetzelfde. Ik denk dat ik intussen wel genoeg heb laten zien. Ik hoef me niet meer te bewijzen zoals een achttienjarige.”