Duidelijke stijlbreuk bij Anderlecht onder Mazzu: "Dat lukte de voorbije jaren niet"

Anderlecht opende de competitie met een gevleide thuisoverwinning tegen KV Oostende, maar het is vooral belangrijk dat de eerste zege meteen binnen is.

Het was geen gemakkelijke avond voor paarswit, maar Felice Mazzu pakte meteen wel de drie punten met zijn nieuwe ploeg. “Zeker in de tweede helft had Anderlecht het moeilijk”, aldus analist Franky Van der Elst bij Sporza.

“Vooral fysiek door de hitte. Ze lieten het initiatief aan KV Oostende, maar die kregen de bal niet tussen de palen. Het duurde tot de laatste vijf minuten voor Anderlecht zelf weer kon dragen. Dat was een beetje mager...”

De stijlbreuk met het voetbal van Kompany is bijzonder groot. “Het blijft toch opvallend dat Trebel aan de aftrap stond. Wie had dat nog gedacht? Je ziet veel nieuwe dingen bij Anderlecht. Perfect loopt het nog allemaal niet, maar dat is logisch.”

Al was de overwinning nu wel het belangrijkste. “Ondanks dat Anderlecht verre van op zijn best was, grepen ze wel de drie punten. Dat lukte de voorbije jaren vaak niet. Ze zijn dus meteen "mee" bovenaan het klassement. Dat is belangrijk. Nu wordt het zaak om als geheel te groeien én punten te blijven halen. Want anders zal er ongetwijfeld snel gezeur komen vanop de tribunes.”