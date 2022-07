Nederlandse spelersvakbond hekelt werkwijze Barcelona: "Het is chantage! Hij wordt in het nauw gedreven"

Er is veel te doen over Frenkie de Jong bij Barcelona. De Catalanen willen hem verkopen aan Manchester United, maar de speler wil zelf niet vertrekken. De Nederlandse middenvelder zou nu akkoord moeten gaan met een salarisvermindering en daar is de Nederlandse spelersvakbond niet over te spreken.

Het komt er dus op neer: minder loon of vertrekken... Een situatie die niet wordt goedgekeurd door de Nederlandse spelersvakbond. "Ik vind dat een vakbond alle spelers moet beschermen", zo laat Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS, optekenen bij persbureau ANP. "Nu wordt een speler door een club in het nauw gedreven en weggejaagd." "Dan is het aan een internationale vakbond om op te staan. Als Barcelona zijn salaris blijft betalen, is er contractueel ook niets mis", aldus Levchenko, die ook wel weet dat Barcelona hem aan de kant kan schuiven in dat geval. "Ze zullen zich dan beroepen op sportieve gronden, maar voor de loopbaan van een jonge speler is dat funest. Dat maakt het een soort afpersing." "Ik zou 'nee' zeggen. Barcelona heeft de volledige verantwoordelijkheid. Het iangetermijnbeleid van de club is dramatisch en het is waanzinnig als spelers voor de financiële puinhoop moeten boeten. Hij voelt zich nu net thuis daar en begrijpt de cultuur, dus ik snap ook dat hij niet weg wil."