'Barça werkt met dit masterplan aan de grootse terugkeer van Lionel Messi'

FC Barcelona broedt op een plan om Lionel Messi terug naar Camp Nou te halen. Dit seizoen is die kaart niet haalbaar. Maar in juni 2023 is het een ander verhaal.

“We hebben Lionel Messi door omstandigheden moeten laten gaan”, trapte Joan Laporta de voorbije dagen al enkele open deuren in. “Maar ik hoop dat zijn verhaal bij FC Barcelona nog niet geschreven is. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem terug te halen.” SPORT weet dat de eerste contacten al gelegd zijn. Barça heeft dan wel de middelen niet om De Vlo weg te halen bij PSG, maar op het einde van het seizoen kan de Argentijn gratis opgepikt worden. Nieuw contract én plan voor na loopbaan Bovendien ziet ook Messi zo’n terugkeer wel zitten. Barcelona is immers van plan om hem ook meteen een functie aan te bieden na zijn actieve spelersloopbaan. Bovendien is de Argentijn ondertussen van één feit overtuigd: het gras is niét groener aan de overkant.