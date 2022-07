Twee refs krijgen mentale rust na eerste speeldag, Pro League komt met statement na klachten KAA Gent

Speeldag 1 van de nieuwe competitie en de VAR en de scheidsrechters lagen al volop onder vuur. AA Gent kwam gisteren met een statement waarin ze verschillende punten aanklaagden. Intussen hebben alle partijen al samengezeten en het Refereeing Department ondernam ook actie.

Lawrence Visser, vrijdagavond de ref in Standard-Gent, fluit komend weekend geen match, maar zal wel als VAR fungeren tijdens OHL-Westerlo. De VAR van vrijdag tijdens diezelfde match, Arthur Denil, kreeg geen match. De twee krijgen mentale rust. Het Referee Department kwam in zijn uitleg van deze week terug op de fases van die wedstrijd en besloot dat Gent twee strafschoppen had moeten krijgen.

Maar er was ook het gebruik van de zestienmetercamera in de wedstrijd tussen Westerlo en Cercle Brugge. Ook daarover werd gesproken toen gisteren de Pro League samen zat met het Refereeing Department, vertegenwoordigers van de voetbalbond, rechtenhouder Eleven én Mediapro, dat verantwoordelijk is voor de captatie van wedstrijden in de Jupiler en Challenger Pro League.

“Het ging om een constructief overleg over de werking van de VAR”, laat de Pro League in een statement weten. “Concreet komen er nieuwe testen en eventuele aanpassingen in het stadion van KVC Westerlo om ervoor te zorgen dat het technisch steeds mogelijk zal zijn om een gekalibreerde buitenspellijn te trekken voor de VAR. Er komt een protocol tussen alle betrokken partijen dat de werking en verantwoordelijkheden stroomlijnt. Alle partijen zullen maandelijks met elkaar overleggen om de samenwerking te evalueren, op punt te zetten en eventueel te anticiperen.”