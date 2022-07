Chris Van Puyvelde kiest opnieuw voor buitenlands avontuur en versterkt Marokkaanse voetbalbond

Chris Van Puyvelde trekt van China naar Marokko.

Hij kreeg grote naamsbekendheid als assistent van Trond Sollied bij Club Brugge zo'n 20 jaar geleden maar ondertussen is Sollied een gerenommeerde voetbalbestuurder die men overal ter wereld kent. Van 2015 tot 2018 was hij werkzaam als technisch directeur bij de Belgische voetbalbond waarna hij naar China trok.

Ook daar kroop hij er in de rol van technisch directeur de voorbije 4 jaar tot hij besloot om zijn contract niet meer te verlengen. Nu, een maand later tekent Van Puyvelde een contract bij de Marokkaanse voetbalbond, een tegenstander van de Rode Duivels op het komende WK in Qatar.