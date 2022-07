Debuut in mineur voor Brian Priske bij Sparta Praag: Europees uitgeschakeld in slotminuut

Nadat Brian Priske aan de kant werd geschoven bij Antwerp, vond de sympathieke Deen onderdak bij Sparta Praag. Maar ook bij de Tsjechische topclub liep het donderdag al goed fout voor Priske.

De Tsjechische competitie gaat pas volgende week van start, maar net als Antwerp moest ook Sparta Praag aan de bak in de tweede voorronde van de Conference League. De heenwedstrijd in Tsjechië tegen het Noorse Viking eindigde op 1-1.

Het moest donderdag dus in Noorwegen gebeuren voor de troepen van Brian Priske. Dat leek ook te gaan lukken toen Zeleny Sparta Praag in minuut 42 op voorsprong zette. Nog voor de pauze zorgde Vevatne voor de gelijkmaker.

De wedstrijd leek in de verlengingen te moeten worden beslist, maar het venijn zat in de staart. Diep in blessuretijd scoorde Traoré de winning goal voor Viking: 2-1. Meteen een enorme kater voor Brian Priske, wiens avontuur bij Sparta Praag op een valse noot is begonnen.