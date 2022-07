Straf verhaal: Duitse ex-doelman in slechte papieren nadat hij de garage van zijn 91-jarige buurman met een kettingzaag binnendringt

Jens Lehmann is in opspraak gekomen. Hij drong de garage van zijn 91-jarige buurman binnen. Dat weet Bild.

Begin deze week diende een 91-jarige klacht in bij de politie. Zijn buurman was de dakbalken van zijn garage met een kettingzaag aan het bewerken, omdat die garage het zicht naar het meer belemmert. Het ging om de Duitse ex-keeper Jens Lehmann. De politie kwam en Lehmann probeerde zich te verdedigen door te zeggen dat die garage op zijn grond staat.

De buurman reageerde later bij Bild. Hij zou schrik hebben en hij vindt dat Lehmann niet bij zijn volle verstand is. Lehmann diende ondertussen ook een klacht bij de politie in. Volgens hem is het incident fout naar de pers gebracht. Volgens Duitse media hebben de buren al een hele tijd ruzie.

RACISME EN VERKEERSOVERTREDING

Voor Lehmann is het niet de 1e keer dat hij in opspraak komt. Bij Hertha Berlijn werd hij in 2021 als bestuurslid ontslagen door racisme tegenover Dennis Aogo. Bild weet ook dat Lehmann zijn rijbewijs kwijt is na een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom.