Speler van drie miljoen heeft nog aanpassingsperiode nodig bij Anderlecht

Anderlecht had het in Brugge al moeilijk en dan pakte Ishaq Abdulrazak ook nog eens rood na een halfuur. De 20-jarige Nigeriaan lijkt nog tijd nodig te hebben om zijn plaats in de ploeg te verzekeren.

Anderlecht betaalde zo'n drie miljoen euro voor de rechter wingback, maar die heeft duidelijk nog een aanpassingsperiode nodig. Voor zijn rode kaart had hij ook al heel wat foutjes moeten maken om de Cercle-spelers de doorgang op zijn flank te beletten. Aanvallend kwam hij er al helemaal niet uit. Momenteel lijkt hij ook niet klaar voor een basisplaats. Zijn positiespel was vrij dramatisch te noemen. Telkens verloor hij ook de bal om daarna een fout te moeten maken. De van Norrköpping overgenomen flankspeler heeft duidelijk nog nooit in dit systeem gespeeld. Gelukkig voor Felice Mazzu is Amir Murillo weer beschikbaar na zijn even domme rode kaart van verleden seizoen. Waarschijnlijk zal hij donderdag tegen Paide al mogen spelen om minuten op te doen.