Deze spelers gaan het moeten doen voor Anderlecht nu donderdag in de Conference League

Anderlecht speelt donderdag op het veld van Paide Linnameeskond en maakte zijn selectie bekend.

Amir Murillo is van de partij bij Anderlecht voor de verplaatsing naar Paide Linnameeskond. Nilson Angulo ontbreekt in de wedstrijdkern net zoals Sergio Gomez die in blijde afwachting is van een absolute toptransfer naar Manchester City.

Anderlecht speelt donderdag de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen de Finnen. Ze hopen op een goed resultaat om verder door te stoten in de Conference League.