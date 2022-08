Na vertrek Undav zijn alle ogen op Vanzeir gericht: "Ik ben hier stilaan een van de anciens"

Er kwam in het tussenseizoen een einde aan de bromance tussen Deniz Undav en Dante Vanzeir. De Duitse spits verkaste naar Brighton&Hove Albion, terwijl Vanzeir wel aan boord bleef bij de Brusselaars.

Met Denis Eckert Ayensa haalde Union opnieuw een spits op in de lagere Duitse reeksen. In La Dernière Heure laat Dante Vanzeir zich uit over de aanwinst. "Laten we vooral geen druk op hem leggen en hem gaan vergelijken met Undav. Ik zal ook met hem die klik nog wel vinden. Denis heeft iets meer diepgang in zijn spel en is mobieler dan Undav. Het komt zeker goed, want Denis is een intelligente speler."

Na het vertrek van Nielsen en Undav steeg de 24-jarige Dante Vanzeir in de hiërarchie. De aalvlugge spits krijgt veel verantwoordelijkheid bij de Brusselaars. "Ik blijf dezelfde Dante, maar ik ben stilaan een van de anciens van deze ploeg. Dus ja, het klopt wel dat ik meer verantwoordelijkheden draag. Ik ben niet de persoon die het hoge woord zal voeren voor de groep."

"Ik zal eerder de jongens individueel bijstaan waar mogelijk. Ik hou me vooral op de achtergrond bezig met mijn ploegmaats."