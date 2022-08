Antwerp (zonder Alderweireld) op zijn hoede voor Lilleström, maar Van Bommel is duidelijk: "Wij gaan vol voor winst"

De eerste horde werd vorige week genomen in Kosovo, donderdag en volgende week strijdt Antwerp tegen Lilleström voor een plekje in de laatste voorronde van de Conference League.

​Antwerp heeft net vier wedstrijden in elf dagen in de benen. Dat er her en der spelers met kwaaltjes rondlopen, is dan ook niet verwonderlijk. "Er zijn wel wat jongens met wat klachten. Zij hebben enkele tikken gekregen, wat normaal is na zoveel wedstrijden op korte tijd. We zullen zien hoe we dat gaan invullen donderdag", bleef Van Bommel op de oppervlakte. "Avila is nog niet speelgerechtigd en ook de geblesseerden blijven thuis." Na de persconferentie geraakte bekend dat Toby Alderweireld zal passen voor de trip naar Noorwegen. De ervaren verdediger heeft wat extra tijd nodig om te recupereren. Niet onlogisch, na drie volledige wedstrijden op rij zonder echte voorbereiding.

Vooral de situatie van Björn Engels (27) baart Antwerp zorgen. De centrale verdediger leek stilaan klaar voor zijn terugkeer, maar liep alweer een blessure op. "Het is heel moeilijk te zeggen wanneer we hem terug zullen zien. We moeten week na week bekijken hoe hij revalideert. Daarvoor is het essentieel dat er grondige communicatie is tussen medische en sportieve staf. Maar het klopt wel dat het lang duurt."

Vol voor winst

Over de wedstrijd van donderdag dan maar. Hoewel Lilleström op een fraaie tweede plaats staat in Noorwegen, is het één grote onbekende. Ook Mark van Bommel is op zijn hoede voor de Noren. "Het is een moeilijk te bespelen tegenstander, zoals ik elke week zeg. Ze spelen in een systeem dat we vaker zullen tegenkomen, met vijf verdedigers achterin. Het is aan ons om ons daar goed op voor te bereiden. Maar ik vind het geen slechte ploeg, echt niet! Beter dan Drita? Dat kan je onmogelijk vergelijken", reageerde Van Bommel diplomatisch. Of we op voorhand zouden tekenen voor een gelijkspel? Nee! Wij gaan altijd het veld op met de gedachte om te winnen. Afhankelijk van het spelbeeld kan het inderdaad wel zijn dat je tijdens de wedstrijd genoegen neemt met een gelijkspel."

Vorig seizoen maakte ons land geen beste beurt in Europa, waardoor de coëfficiënt stevig onder druk staat. Antwerp boekte een overwinning en een gelijkspel tegen Drita, terwijl Union dinsdag hoge ogen gooide tegen Rangers. "Het was de bedoeling om die wedstrijd te bekijken, maar... mijn tv-abonnement is nog niet in orde. Sowieso zijn deze punten heel welkom voor België. Het is een goede zaak om meteen bij de start van de Europese campagnes enkele zeges te pakken, want ook de andere landen zitten niet stil", besluit Mark van Bommel.