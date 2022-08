Na verlies tegen Union krijgt Rangers er nu ook van langs in Britse pers: "Tactiek Van Bronckhorst werkte niet"

Glasgow Rangers ging aan Den Dreef kansloos de boot in tegen Union. Dat de Britse pers de prestatie van de Schotten niet kon smaken, was dan ook wel te verwachten.

BBC Schotland stelde vast hoe de tactiek van trainer Giovanni Van Bronckhorst niet aansloeg. "Van Bronckhorst heeft vooral buitenshuis in Europa de bereidheid getoond om zich aan te passen. Door die flexibliteit hebben hij en zijn Rangers het er al vaak goed van af gebracht. Met een mannetje meer op het middenveld kon Union echter domineren en versmachtte het elke aanvallende ambitie van de Rangers."

Bier als troost voor supporters

Dat Leuven het decor was van deze ontwikkelingen, was de Daily Mail niet ontgaan. "Gelukkig werd de wedstrijd in de bierhoofdstad van België gespeeld en was er zo troost voorhanden voor de supporters. De prestatie van de Rangers was zo plat als een pint bier die een dag eerder was getapt."

Het gebrek aan inspiratie viel vooral op bij The Scotsman. "De armoedige prestatie van de Rangers deed de monden openvallen. Ze slaagden er niet om van een drafje naar galop over te schakelen. Het was alsof de Rangers oogkleppen op hadden en de spelers van eigen kleur niet konden zien."