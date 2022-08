Napoli-president Aurelio De Laurentiis wil alleen nog Afrikaanse spelers als ze een clausule tekenen om niet deel te nemen aan AFCON

Napoli-president Aurelio De Laurentiis heeft verklaard dat hij geen Afrikaanse spelers meer zal aantrekken 'tenzij ze een overeenkomst ondertekenen die zich terugtrekt uit de Africa Cup of Nations".

Eerder dit jaar verscheen de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly, die onlangs bij Chelsea kwam, op de AFCON van dit jaar naast de Kameroense middenvelder Andre Zambo Anguissa. Het duo miste een aantal Napoli-wedstrijden toen ze tussen januari en februari weg waren voor internationale dienst.

Maanden later verscheen De Laurentiis op een livestream met Wall Street Italia toen hij zijn mening gaf over Afrikaanse spelers die deelnamen aan het tweejaarlijkse toernooi. "Ik heb ze gezegd, jongens, praat niet meer met mij over Afrikanen!" zei De Laurentiis tijdens het evenement via Football Italia. "Ik hou van ze, maar of ze tekenen iets dat bevestigt dat ze niet meer aan de Africa Cup of Nations zullen deelnemen, of anders tussen dat toernooi, de WK-kwalificaties in Zuid-Amerika, zijn deze spelers nooit beschikbaar! Wij zijn de idioten die salarissen betalen om ze de hele wereld over te sturen om voor anderen te spelen."

ESPN citeert de 73-jarige als volgt: "Of ze tekenen een verklaring van afstand van hun recht om deel te nemen aan de Africa Cup of Nations-toernooien of tussen AFCON en de kampioenschappen in Zuid-Amerika.