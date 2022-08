OFFICIEEL: Premier League-kampioen trekt deur achter zich dicht in Engeland en trekt naar Frankrijk

Na 11 jaar bij Leicester City het doel te hebben bewaakt, trekt Kasper Schmeichel naar de Franse Ligue 1.

De 35-jarige Deense doelman heeft namelijk een contract getekend bij OGC Nice. Schmeichel werd er vandaag voorgesteld op de fandag van de Franse club samen met Aaron Ramsey die transfervrij van Juventus overkomt.

En zo vertrekt er opnieuw een speler bij Leicester die in 2016 mee schreef aan het sprookje dat het de Premier League-titel opleverde. Hij veroverde er in 2021 ook de FA Cup en verdedigde maar liefst 479 het doel van The Foxes.