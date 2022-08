Anderlecht met anderhalf been in laatste voorronde Conference League, ook tegenstander ligt nagenoeg vast

Anderlecht heeft zich niet laten verrassen in Estland. Paars-wit haalde het tegen Paide Linnameeskond met 0-2, dankzij doelpunten van Lior Refaelov en Fabio Silva.

Volgende week donderdag moet Anderlecht in eigen huis de klus klaren. Toch lijkt de kwalificatie voor de play-offronde voor de Conference League nu al nagenoeg een feit.

Het was dan ook uitkijken naar het duel tussen KuPS en Young Boys, van wie de winnaar het in de volgende ronde zal opnemen tegen Paide of -wellicht- Anderlecht.

In de heenwedstrijd in Finland zette Young Boys donderdag een grote stap naar kwalificatie. Het werd 0-2 voor de Zwitsers, dankzij doelpunten van Nsame (25', strafschop) en Elia (40'). Volgende week donderdag volgt de terugwedstrijd in Zwitserland. Young Boys staat na drie speeldagen aan de leiding in Zwitserland, met 7 op 9.