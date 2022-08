Anderlecht moet naar de groepsfase van Conference League: "Niet alleen voor de club"

Na enkele jaren van miserie willen de supporters van Anderlecht eindelijk weer volop genieten van Europees voetbal.

“Europees voetbal, en dan bedoel ik meedoen in de groepsfases in september, is na al die jaren een must”, vertelt Frank Eeckhout, voorzitter van een Anderlecht-supportersclub, aan Sporza.

Het is iets dat de supporters al jaren moeten missen. “Niet alleen voor het prestige van de club, maar ook omdat ik uitkijk naar de Europese verplaatsingen. Ik ben nu al aan het uitzoeken hoe ik waar geraak.”

Al lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, ook dit jaar. Als Anderlecht voorbij Paide geraakt wacht Young Boys Bern of Kuopio.