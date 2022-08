Refaelov beseft dat Anderlecht iets recht te zetten heeft: "Met mij in het team? Het is een goeie ploeg"

Voor Benito Raman was de kans in de basis die hij kreeg tegen Cercle Brugge blijkbaar al meteen de laatste. Tegen Paide staat vanavond Lior Refaelov weer in het team, mogelijk zelfs naast Fabio Silva.

Refaelov weet dat hij zal spelen. “We kennen de ploeg al sinds gisteren”, aldus Refaelov. “Of ik erin sta? Het is een goeie ploeg. (grijnst) Ik denk dat ik nog belangrijk kan zijn. Ik geniet nog van elke dag - al die jongeren in onze groep houden me scherp. En ik probeer ondertussen hen zo veel mogelijk te pushen.”

Na de nederlaag tegen Cercle moet Anderlecht de gemoederen bedaren met een vlotte winst. “Het was niet fijn om tegen Cercle meteen te verliezen”, geeft Refaelov toe. “Die eerste helft… Dat was niet het beste Anderlecht. Maar de mentaliteit die de jongens na rust toonden - zeker met tien man - was indrukwekkend. Al moeten we wel beseffen dat we een hoop fouten hebben gemaakt.”