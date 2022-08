Zet Anderlecht z'n Europese ambities meteen in de verf tegen Paide Linnameeskond?

Vanavond trapt RSC Anderlecht zijn Europees seizoen op gang in Estland. Daar speelt paars-wit tegen Paide Linnameeskond. Zet Anderlecht zijn eerste stap richting de groepsfase van de Conference League?

Vanavond is het eindelijk zover, Anderlecht speelt voor het eerst sinds 26 augustus van vorig jaar nog eens een Europese wedstrijd. De Brusselaars gaan op bezoek in Estland waar ze zullen spelen tegen Paide Linnameeskond. Normaal gezien mag dit geen lastige opgave worden voor paars-wit, maar je weet nooit. Alertheid en vooral de tegenstander niet onderschatten worden twee belangrijke factoren om deze wedstrijd uiteindelijk over de streep te trekken. Anderlecht zal zeker en vast een goede uitgangspositie willen verzilveren voor de terugwedstrijd van volgende week.

Vorig jaar ging het voor paars-wit fout in de wedstrijden tegen het Nederlandse Vitesse. In eigen huis werd het toen 3-3, maar in de terugwedstrijd gingen de mannen van Vincent Kompany met 2-1 onderuit. De nieuwe coach, Felice Mazzù, weet wat hem te doen staat. "Deze club heeft al enkele jaren de poules niet meer bereikt en daar proberen we verandering in te brengen. We moeten respect voor hen tonen, maar kwalificatie kan positieve energie geven die we kunnen meenemen naar de competitie", klinkt de coach strijdvaardig.

Photonews

Comeback Murillo?

Volgens enkele bronnen is de kans groot dat Michael Murillo vandaag terug tussen de lijnen staat. De 26-jarige rechtsachter kon dit seizoen nog niet meespelen onder de nieuwe coach Felice Mazzú omdat hij vorig seizoen op de laatste speeldag een rode kaart pakte tegen Union. Murillo speelde in totaal al 89 wedstrijden voor Anderlecht, maar speelde enkele maanden terug teleurstellende play-offs. Murillo zal hoogstwaarschijnlijk in de plaats van Ishaq Abdulrazak in de basis staan. Ook Benito Raman zal na zijn basisplaats tegen Cercle Brugge hoogstwaarschijnlijk opnieuw naar de bank verwezen worden. In zijn plaats zou Fábio Silva zijn eerste basisplek krijgen van Mazzú. We wachten in spanning af wat dat vanavond allemaal zal geven...