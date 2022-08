🎥 60.000 fans aanwezig bij de voorstelling van Robert Lewandowski bij FC Barcelona

Maar liefst 60.000 fans waren aanwezig in Camp Nou voor de voorstelling van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Dit leverde tegelijkertijd zijn eerste woorden op bij zijn nieuwe club.

Het is nog afwachten of hij snel in actie kan komen bij FC Barcelona. Dat kan u HIER lezen. Lewandowski werd alvast wel al voorgesteld bij zijn nieuwe club.

"Mijn leeftijd is niet van belang. Mijn lichaam voelt niet als dat van iemand van 33, bijna 34. Ik ben zeker dat ik nog een paar jaar op topniveau kan spelen. Ik voel me zelfs beter dan op mijn 29e!", vertelder een gemotiveerde Lewandowski.

Voor het geld of de faam moet hij het niet meer doen. Over wat zijn motivatie is om elke dag op te staan antwoorde hij met een grapje. "Eerst eet ik mijn ontbijt, zodat ik geen honger meer heb. Daarna ga ik trainen."