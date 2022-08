Christian Benteke verlaat Crystal Palace voor een avontuur in de MLS

Na 6 jaar verlaat Christian Benteke Crystal Palace en kiest voor een nieuw avontuur in de MLS. De 31-jarige Rode Duivel wil zich zo in de kijker spelen voor het WK in Qatar.

6 jaar geleden werd Christian Benteke een recordtransfer voor Crystal Palace. De Londenaren betaalden toen 31 miljoen euro voor de Belgische aanvaller aan Liverpool. In al die jaren kwam Benteke 177 wedstrijden in actie waarin hij 37 keer de netten vond en 12 assists gaf. Voordien kwam de aanvaller uit voor Liverpool, Aston Villa, Standard Luik en Racing Genk Vorig seizoen verdween hij al regelmatig naar de bank en nu heeft hij eieren voor zijn geld gekozen. De Rode Duivel gaat aan de slag in de MLS bij DC United. ⚫️ 𝗕𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗘 𝗶𝘀 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸-𝗮𝗻𝗱-𝗥𝗲𝗱 🔴



D.C. United sign Belgian forward @chrisbenteke from Crystal Palace.#DCU || #VamosUnited — D.C. United (@dcunited) August 5, 2022