Fabio Silva kijkt al uit naar zondag: "Hij vroeg me enkele weken geleden al om van truitje te wisselen"

Fabio Silva heeft zijn tweede goal voor Anderlecht al beet. Tegen Paide Linnameeskond werkte hij een schitterende pass van Lior Refaelov mooi af. En dit weekend volgt Seraing, wat voor hem een speciale wedstrijd wordt.

Silva heeft toch wel al indruk gemaakt, maar hij weet dat hij nog veel beter kan. “Ik heb geen normale voorbereiding gehad, maar ik probeer zo snel mogelijk aan honderd procent van mijn mogelijkheden te zitten. Het belangrijkste tegen Paide was de overwinning, zeker na die nederlaag tegen Cercle Brugge. Volgens mij was dit het perfecte antwoord", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Er kwam ook lof voor Lior Refaelov. "Het was een perfecte pass van Refaelov. Het is makkelijk om met zo iemand achter je te spelen. Hij was de man van de match vandaag."

Zondag speelt Anderlecht tegen Seraing en daar kent Silva iemand: Sergio Conçeiçao, de zoon van de ex-speler van Standard. “Ik zit samen met de zonen in een whatsappgroepje. Ik heb niet gezien of ze mij al hebben gefeliciteerd met mijn goal tegen Paide, maar Sergio vroeg enkele weken geleden al om zondag van shirt te wisselen. Ik hoop dat ik dat als winnaar mag doen.”