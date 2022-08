Sadiki ziet Europees debuut in het water vallen, vader was speciaal naar Estland afgereisd

Amir Murillo maakte gisteren zijn wederoptreden bij Anderlecht na zijn schorsing. Nochtans had Felice Mazzu ook speelminuten voor Noah Sadiki voorzien, maar die zag zijn Europees debuut in het water vallen.

De 17-jarige rechter vleugelverdediger voelde zich op de matchdag niet zo goed en er werd in samenspraak met de medische staf beslist om hem niet op te nemen in de wedstrijdkern. Jammer voor hem, want zijn vader was speciaal meegereisd naar Estland, weet HNB.

Volgende week krijgt hij wel alweer een kans. Al zal hij dan af te rekenen krijgen met zowel de concurrentie van Murillo als van Abdulrazak.