🎥 Philippe Clement met de schrik vrij dankzij VAR, heerlijke goal Diatta levert Monaco drie punten op

Ook in de Ligue 1 is de competitie dit weekend op gang getrapt. Op de openingsspeeldag stond AS Monaco voor de verraderlijke verplaatsing naar Strasbourg.

Vlak voor de pauze brak Krepin Diatta de ban voor AS Monaco. De ingestudeerde hoekschop van de troepen van Philippe Clement verliep niet helemaal volgens plan, maar de afwerking van de ex-speler van Club Brugge was fantastisch. Strasbourg-doelman Matz Sels was kansloos op de poeier van de Senegalees, die vorig seizoen maanden aan de kant stond met een zware blessure.

Na de pauze maakte Diop er 0-2 van, Diallo kon niet veel later milderen voor Strasbourg (1-2), wat de einduitslag leek te gaan worden. Dat was echter buiten Diallo gerekend, die diep in blessuretijd met zijn tweede doelpunt van de avond voor 2-2 zorgde. Of toch niet, want na enkele minuten stelde de VAR buitenspel vast.

Monaco komt zo met de schrik vrij en begint aan het seizoen met een driepunter. Het is voor Clement en co. meteen een boost in aanloop naar de clash van dinsdag tegen PSV. De heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League eindigde deze week op 1-1, dinsdag volgt de return in Eindhoven.