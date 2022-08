Premier League: Lavia geeft visitekaartje af, maar sterk Tottenham haalt het verdiend

Vrijdag ging Arsenal winnen op het veld van Crystal Palace, maar pas zaterdag draaide de Premier League weer op volle toeren. Liverpool liep eerder op de dag averij op bij promovendus Fulham. Tottenham Hotspur liet in eigen huis dan weer geen punten liggen tegen Southampton.

Het was nochtans Southampton dat in het openingskwartier op voorsprong kwam via een knappe volley van Ward-Prowse. Bij de Saints stond onze landgenoot Roméo Lavia de ganse partij tussen de lijnen en liet zich in positieve zin opmerken. Desondanks kon Southampton niet stunten in Noord-Londen. Via goals van Sessegnon, Dier, Kulusevski en een own goal van Salisu haalden de Spurs het uiteindelijk met 4-1.

Promovendus Bournemouth vierde zijn terugkeer in de Premier League met een zege tegen Aston Villa. Voor Nottingham Forest, die andere nieuwkomer, werd het geen feestje. Forest moest na de rust het hoofd buigen voor Newcastle United. Wolverhampton, met Leander Dendoncker 90 minuten op het veld, ging onderuit bij Leeds United.