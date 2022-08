🎥 BAM! Charles De Ketelaere scoort hattrick voor AC Milan

Charles De Ketelaere heeft zijn start bij AC Milan alvast niet gemist. Hij scoorde vandaag een loepzuivere hattrick.

Charles De Ketelaere speelde zaterdagavond zijn eerste minuten voor AC Milan en knalde daarbij al op de paal in het duel tegen Vicenza dat met 1-6 gewonnen.

In de tweede oefenwedstrijd stond hij in het basiselftal. Hij scoorde drie keer tegen Pergolettese, een ploeg uit de Serie C, in amper 45 minuten. Het werd uiteindelijk 5-0.

Het mag duidelijk zijn dat Charles De Ketelaere, die sinds deze week officieel van AC Milan is, zijn start in Italië alvast niet gemist heeft.