OFFICIEEL: Lommel verrast met 34-jarige Spaanse middenvelder die 66 wedstrijden in La Liga gespeeld heeft

Een straffe transfer in de Limburgse Kempen.

Lommel heeft zich namelijk versterkt met de 34-jarige Alex Granell. De Spaanse middenvelder speelde bijna heel zijn leven in Spanje maar trok in 2020 naar Bolivia. Daar plukt Lommel hem nu weg bij Bolivar. De ervaren Spanjaard tekende een contract van 2 seizoenen.

Granell neemt een karrenvracht aan ervaring me naar de Challenger Pro League. Zo speelde hij 150 duels in de Spaanse tweede klasse maar ook 66 keer in La Liga (en tegen Messi). De in Girona geboren middenvelder speelde in totaal 232 duels voor de ploeg uit zijn geboortestad.

"We zijn verheugd dat we Alex naar Lommel kunnen halen. We geloven dat hij veel leiderschap, ervaring en intelligentie zal meebrengen, wat zowel onze competitieve prestaties op het veld als de ontwikkeling van de jonge spelers rondom hem zal ondersteunen", klinkt het bij Performance Director James McCarron.

Ook Granell zelf is tevreden dat hij bij Lommel beland is: "Ik ben heel blij om opnieuw in Europa aan de slag te kunnen. Het project van Lommel SK spreekt me enorm aan en ik hoop zo snel mogelijk mijn stempel te kunnen drukken op het spel", aldus de speler zelf.

Granell zal snel inzetbaar zijn voor Lommel aangezien het seizoen in Boliia nu al halfweg is. De clubleiding hoopt dat hij vrijdag al mee de verplaatsing kan maken naar Dender voor de openingsspeeldag van de Challenger Pro League.