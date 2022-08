Union op zoek naar een sterke prestatie in Glasgow: "Veel druk maar we moeten ons spel spelen"

Union Saint-Gilloise zette een stap in de richting van kwalificatie door Glasgow Rangers in de heenwedstrijd te verslaan, maar ze hebben nog veel werk te doen. Trainer Karel Geraerts is zich daarvan bewust.

Wie had dat gedacht? Union Saint-Gilloise reist naar het Ibrox Stadium met een voorsprong van twee doelpunten. Een noodzakelijke voorsprong als ze naar deze voetbaltempel gaan, waar de druk intens zal zijn. "Ik heb mijn spelers direct na de overwinning verteld dat er twee wedstrijden zijn en dat we er pas één hebben gespeeld. Er is nog niets beslist, wij en Rangers hebben nog een kans om ons te kwalificeren", vertelde Karel Geraerts op de persconferentie.

We gaan niet naar daar om ons in te graven

Het Schotse publiek zal haar spelers aanvuren, en Union zal te maken krijgen met een atmosfeer die de meeste spelers nog nooit hebben meegemaakt. "Het is een groot stadion, waar grote spelers hebben gespeeld. En het is zeker dat ze zullen moeten aanvallen. Maar we kunnen niet zomaar verdedigen, dat zou fataal zijn," waarschuwde Geraerts. Union moet haar spel spelen, volgens hem. "We hebben niet het team om te verdedigen en zullen dat ook niet doen. Ik ken het scenario niet van tevoren, ik weet niet hoe Rangers zal spelen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik wil dat Union voetbalt, we gaan niet het veld op om de bus te parkeren."

Wat de Schotse waanzin betreft die de Unionisten te wachten staat, daar is Geraerts niet bang voor. "De meeste van mijn spelers zijn ervaren. Het is onmogelijk te voorspellen hoe ze met de druk zullen omgaan omdat het iets nieuws voor hen zal zijn. Maar ik heb 100% vertrouwen in hen. Het zal een kwestie zijn van plezier maken in dit legendarische stadion. We zullen niet spelen voor een gelijkspel, geen enkele coach doet dat," zei de Union-coach. "En ik heb er vertrouwen in dat mijn spelers niet zullen choken", zoals we in het Engels zeggen.