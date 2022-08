We kennen nu ook de cijfers: 'Dit is het recordbrekende bod dat Club Brugge op Berge heeft gedaan'

Club Brugge blijft jacht maken op Sander Berge. Ondertussen kennen we ook het bod dat blauw-zwart heeft neergelegd. En het antwoord van Sheffield United...

We schreven eerder al dat Club Brugge alle Belgische transferrecords wil verpulveren om Sander Berge terug te halen naar de Jupiler Pro League. We kennen ondertussen ook de cijfers. Volgens de Noorse media heeft blauw-zwart een formeel bod van maar liefst twintig miljoen euro neergelegd bij Sheffield United.

The Blades zijn echter niet onder de indruk. Sheffield betaalde 23 miljoen euro aan KRC Genk voor de 24-jarige middenvelder en is niet van plan om verlies te maken op Berge. De afkoopclausule van veertig miljoen euro ligt dan wel te hoog voor zo’n speler, maar voor minder dan 25 miljoen euro is een transfer niét bespreekbaar.