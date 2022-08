Dante Vanzeir klaar om te knallen tegen Rangers: "Ook grote ploegen in Europa League"

Union SG beleefde afgelopen week de hemel en de hel. Veel tijd om stil te staan is er echter niet.

De stuntzege tegen Glasgow Rangers opent perspectieven om een ronde verder te gaan in de voorrondes van de Champions League, maar de nederlaag tegen KV Mechelen zorgde voor ontnuchtering.

"Toch denk ik dat we die wedstrijd goed verteerd hebben", zegt Vanzeir op Sporza. "De focus moet snel switchen en het is weer een nieuwe kans om ons te bewijzen. We hebben weer een nieuw doel en kunnen een stukje geschiedenis schrijven."

Met PSV of Monaco wacht een ploeg van nog een ander kaliber, als Union doorstoot. "In Europa zijn het allemaal grote affiches. Stel dat we het nu niet halen, komen we in de Europa League en daar zijn het ook grote Europese ploegen. Ik denk dat iedereen snakt naar die Europese stunt. Als we een ronde verder geraken, zullen we wel zien waar het schip strandt."