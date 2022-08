De oudste van Anderlecht, maar ook weer enorm beslissend: "Geef hem warmte en hij gaat voor je door een vuur"

Lior Refaelov dartelt weer bij Anderlecht. De 36-jarige spelverdeler scoort en laat scoren. Onder Felice Mazzu mag hij centraler acteren en dat zie je er ook aan. Hij loopt en tackelt zelfs dat het een lieve lust is.

De nestor van paars-wit geeft zo het voorbeeld aan de jeugd. “Lior is zoals de wijn. Die wordt beter met de jaren”, aldus Georges Leekens in HLN. “Lior is niet alleen een klassevolle, maar vooral een intelligente voetballer. Hij ziét voetbal. Hij is al zijn hele carrière leergierig en zoekt continu naar manieren om zichzelf te verbeteren. Dat maakt dat hij als 36-jarige nog zo’n hoog niveau haalt bij Anderlecht.”

Leekens had de 26-jarige Refaelov nog onder zijn hoede bij Club Brugge. Felice Mazzu pakt hem op de juiste manier aan, meent hij. “Lior is, net als Mazzu, een warmbloedig persoon", zegt Leekens. "Geef hem die warmte en hij gaat voor je door het vuur. Lior kan een steun en toeverlaat zijn voor een coach, een verlengstuk op het veld. Dat was in mijn tijd ook al zo. Hij zorgt voor energie in een groep.”