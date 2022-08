📷 OFFICIEEL Onana verhuist naar de Premier League en is duurder dan CDK

De transfer hangt al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Amadou Onana verkast naar Everton in de Premier League.

Onze landgenoot tekende er een contract van vijf seizoenen tot midden 2027. De transfer lever Rijsel 40 miljoen euro op en een doorverkooppercentage van 20 procent.

Onana was nog maar één seizoen aan de slag bij Lille, nadat hij overgenomen werd van de Duitse tweedeklasser Hamburger SV.

✍️ | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027.