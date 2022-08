Union-kapitein leverde vijf jaar geleden nog vlees: "Ik zie het als een mooie revanche"

Teddy Teuma heeft in de heenmatch tegen Rangers een ongelooflijke prestatie neergezet. Nu wil de kapitein van Union dat herhalen in Ibrox. Zijn verhaal is er eigenlijk eentje om in te kaderen.

De middenvelder leverde vijf jaar geleden nog vlees voor de firma van zijn vader. ''Ja, eigenlijk is het ongelooflijk. Ik weet dat ik een atypisch parcours heb afgelegd", zegt hij in HLN. "Maar ik heb wel altijd geloofd dat ik in het profvoetbal iets kon betekenen. Maar als je vijf jaar geleden gezegd zou hebben dat ik hier nu in Ibrox Park zou staan, zou ik dat niet geloofd hebben. En nu sta ik hier, trots." Teuma moest ervoor knokken. Met Union vanuit tweede klasse naar zijn eerste Europese matchen in twee seizoen tijd. "Ik zie het als een mooie revanche. Nogal wat mensen hebben niet in mij geloofd. Ik heb getoond dat je met een goede mentaliteit en met hard werken toch kan slagen in je doel. Het werk bij mijn vader heeft me geholpen tot worden wie ik nu ben. Het maakte deel uit van mijn opvoeding, en het helpt om zaken te relativeren en met druk om te gaan.""





