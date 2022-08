Dante Vanzeir werpt geen steen, maar...: "Hadden we met 0-0 de rust gehaald"

Union SG is uitgeschakeld in de Champions League. De opdoffer kwam er net voor rust met een strafschop.

De penalty net voor de rust heeft Union SG niet veel goed gedaan. Nochtans hadden de troepen van Karel Geraerts de eerste helft min of meer overleefd.

“We geloofden echt dat het kon door die 2-0-bonus. Maar uiteindelijk moeten we realistisch zijn: de Europa League is een mooie beloning voor het voorbije seizoen”, klinkt het bij Dante Vanzeir in Het Belang van Limburg.

De strafschop was een fikse kater na die eerste 45 minuten. “We moeten niemand met de vinger wijzen. Hadden we met 0-0 de rust gehaald, dan was Rangers misschien wel zenuwachtig geworden. En wie weet…”

Al voelt Vanzeir ook dat het anders had moeten en kunnen lopen. “Wat ik wél betreur, is dat we in balbezit te weinig van onze sterkte zijn uitgegaan. We hadden rustiger kunnen zijn aan de bal. Nu zijn we teleurgesteld, straks moeten we de knop omdraaien en alles op alles zetten in de competitie en in de Europa League.”