Opsteker voor AS Monaco en Philippe Clement

Chelsea verhuurt Malang Sarr komend seizoen aan AS Monaco. Beide clubs maken woensdagavond melding van een akkoord over een verhuurperiode met een optie tot koop.

Voor Monaco vormt de transfer een opsteker, daags na de pijnlijke uitschakeling door PSV in de derde voorronde van de Champions League. Voor Sarr betekent zijn overstap een terugkeer in zijn thuisland. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van OGC Nice en speelde tussen 2016 en 2020 in het eerste elftal van die club, voordat hij transfervrij overstapte naar Chelsea.

Voor Chelsea kwam hij 21 keer in actie.