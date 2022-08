Lof voor invaller en matchwinnaar Fabio Silva: "We kennen allemaal zijn kwaliteiten, toch?"

Anderlecht won vanavond van Paide Linnameeskond in de voorrondes van de Conference League. Invaller Fabio Silva kantelde met zijn doelpunt de wedstrijd en kreeg nadien veel lof van ploeggenoot Adrien Trebel.

Adrien Trebel was na de wedstrijd lovend over de recente prestaties van nieuwkomer Fabio Silva. De Portugese spits begon vandaag op de bank, maar toen hij inviel kantelde de wedstrijd volledig. Anderlecht speelde veel beter en offensiever voetbal na de wissels, en Fabio Silva zette zelf de 1-0 op het bord. "We kennen allemaal zijn kwaliteiten, toch? Zoals hij zelf zegt heeft hij geen last van de druk", vertelde Adrien Trebel na de wedstrijd in de mixed zone. "Fabio Silva is een speler met enorme kwaliteiten. We waren heel blij om te zien hou hij de ploeg hielp bij zijn invalbeurt", ging de Franse middenvelder van paars-wit verder.

Silva wordt dit seizoen gehuurd van het Engelse Wolverhampton. Op vijf wedstrijden tijd heeft de Portugese spits al vier keer gescoord. Dat zijn statistieken waar je mee thuis kan komen. "We hopen dat hij op deze manier het hele seizoen doorgaat", concludeerde Trebel na de wedstrijd. Vooraf waren er een hoop twijfels bij de spits. Hij is met een aankoopprijs van 40 miljoen euro ook de duurste transfer aller tijden van Wolverhampton. Die twijfels lijken nu al zo goed als tot de verleden tijd te behoren. Anderlecht zal dit seizoen nog veel genot beleven aan de nog steeds maar 20-jarige spits.